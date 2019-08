Juve, Martusciello: «Schierato i più esperti dal 1′. Su Dybala e Higuain…»

Il vice di Sarri, Martusciello, ha commentato la vittoria della Juve in casa del Parma. Ecco le dichiarazioni

Giovanni Martusciello è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la vittoria della Juve, orfana di Sarri, contro il Parma.

SCELTE – «Questa squadra è composta da tanti campioni. C’è da fare delle scelte e oggi sono ricadute su giocatori più esperti. Fa parte del campionato, che è lungo e c’è bisogno di tutti. Si è fatto un grande risultato su un campo difficile, dove la Juve ha vinto sempre in maniera risicata. Era importante vincere e lo si è fatto»

DYBALA E HIGUAIN – «Secondo me è stata fatta in direzione di quella che è l’esperienza di Higuain in quel ruolo. Nasce attaccante, fa l’attaccante quindi andare a rischiare mettendo qualche pedina in cui può risaltare qualche punto interrogativo può risultare rischiosa. Il Pipa poi ha dato risposte positive in questi giorni. Al momento Higuain vale Dybala e Dybala vale Higuain, quindi le scelte vanno fatte in base a chi si sposa meglio con le squadre avversarie».