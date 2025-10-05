Juve Milan, Allegri a DAZN: «Mai vinto allo Stadium da avversario? Speriamo sia la prima volta. Ecco la mia quota scudetto»

Juve Milan, le parole di Massimiliano Allegri a DAZN: «Mai vinto allo Stadium da avversario? Speriamo sia la prima volta. La quota scudetto…»

Massimiliano Allegri, grande ex della serata, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN alla vigilia del big match tra Juventus e Milan, in programma questa sera all’Allianz Stadium. Le sue parole:

ALLO STADIUM DA AVVERSARIO – «Divertente questa cosa, abbiamo una bella partita, speriamo di vincerla, speriamo sia la prima volta».

TORINO E MILANO – «Diciamo che, a parte ho mio figlio, ormai sono 15 anni che Milano e Torino mi hanno adottato, sono molto contento ma non scordiamoci che la mia città di base rimane Livorno».

SULLA PARTITA – «Bisogna essere molto bravi a fare una partita ordinata, tecnicamente pulita, contro una squadra che ha ottime qualità tecniche e fisiche, Tudor dà alle sue squadre una precisa identità, sono molto aggressivi, è una squadra che ha fatto sempre goal. Chi mi aspetto in attacco? Ha tre centravanti molto bravi, Vlahovic, Openda e David».

QUOTA SCUDETTO E CHAMPIONS – «Per lo scudetto secondo me da 86 a 90 punti. Quanti goal subiti? Se subiamo da 25 a 30 goal sicuramente saremo nelle prime due posizioni, sopra i 35 rischi di rimanere fuori dai primi quattro posti, questo dice il campionato italiano».