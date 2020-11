Juve-Napoli, oggi il ricorso alla Corte d’Appello: ecco cosa filtra

Oggi andrà in scena il primo round del tanto discusso Juve-Napoli: in caso di esito negativo De Laurentiis andrà al CONI

Nella giornata di oggi, verrà discusso il tanto atteso ricorso di Juve-Napoli davanti alla Corte Sportiva d’Appello, con l’intenzione del club azzurro di ribaltare la sentenza del Giudice Sportivo che ha visto assegnare il 3-0 a tavolino ai bianconeri e un punto di penalizzazione.

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, però, l’impressione è che anche il secondo grado di giudizio non sarà favorevole al Napoli. Aurelio De Laurentiis, per questo motivo, ha voluto cambiare la strategia di difesa, decidendo di intervenire personalmente in videoconferenza per ribadire che non è stato lui a sollecitare l’intervento dell’autorità sanitaria e che la documentazione inviata dalla stessa, aveva impedito al Napoli di raggiungere Torino.