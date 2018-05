Juve, Nedved torna in campo insieme al figlio

Sabato 5 maggio partita speciale con la fascia da capitano a Hodonin per festeggiare i 100 anni del club

Pavel Nedved torna in campo. Anche se solo per una sera. Il tutto accadrà sabato 5 maggio con una squadra composta da ex compagni a Hodonin per festeggiare i 100 anni del club locale. La Furia Ceca calcherà il manto erboso di un campo da calcio ancora una volta. In quello stesso impianto aveva festeggiato il 40° compleanno nel 2012. Con lui, fra tanti altri campioni del passato, ci saranno il figlio Pavel jr, Karel Poborsky che i tifosi bianconeri ricorderanno con piacere e l’ex terzino bianconero Zdenek Grygera.

Ma il vice presidente della Juventus in Patria è una vera e propria leggenda. Oltre che ad essere stato il giocatore ceco più forte della storia è inoltre un vino bianco. Infatti un’azienda vinicola ha deciso di produrre delle bottiglie con la sua effige come etichetta.