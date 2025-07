Juve, Nico Gonzalez nella lista dei partenti: un club di Serie A potrebbe farci un pensiero, le ultime

La Juve ha messo sul mercato Nico Gonzalez e la sua cessione può sbloccare il mercato: una squadra di Serie A ci pensa?

Il calciomercato della Juve continua a muoversi anche sul fronte delle uscite, e uno dei nomi più chiacchierati in queste ore è quello di Nico Gonzalez. L’esterno argentino, reduce da una stagione complessa e sotto le aspettative, viene considerato dalla dirigenza bianconera come un possibile sacrificio per finanziare operazioni in entrata. La valutazione è chiara: servono almeno 30 milioni di euro per sedersi a trattare, e in attesa di offerte concrete il club sta vagliando possibili scenari.

Tra le società che hanno mostrato interesse, l’Inter segue con attenzione l’evolversi della situazione. Il vero obiettivo dei nerazzurri per rinforzare le corsie offensive resta Ademola Lookman, protagonista assoluto della passata stagione con l’Atalanta. Ma la richiesta del club bergamasco – alta e non negoziabile per ora – rende la trattativa complicata. Per questo motivo, Marotta e Ausilio stanno già valutando piani alternativi: Gonzalez è tra i nomi che convincono per caratteristiche tecniche, esperienza in Serie A e duttilità offensiva.

Tuttavia, come riportato da Fabrizio Romano, al momento non risultano contatti ufficiali tra Juventus e Inter, né con gli agenti del giocatore. La pista resta congelata, subordinata all’esito dell’operazione Lookman. Solo nel caso in cui l’Inter decidesse di abbandonare l’assalto all’esterno nigeriano, potrebbe tentare l’affondo per l’argentino ex Fiorentina.

Dal punto di vista della Juventus, la cessione di Gonzalez rappresenterebbe un’opportunità strategica per finanziare innesti prioritari. Tra questi, spicca Jadon Sancho: l’inglese resta una prima scelta per rafforzare il reparto offensivo, ma l’operazione è complessa e richiede risorse importanti. Per questo, ogni uscita diventa fondamentale per sbloccare nuovi movimenti.

In attesa di sviluppi concreti, la situazione resta in bilico. Gonzalez è sotto osservazione, e l’incrocio di interessi tra Inter e Juventus potrebbe diventare centrale nelle prossime settimane. Ma al momento, tra le parti, tutto tace.