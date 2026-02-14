Connect with us
Juve, Chiellini nel post gara: «E’ inaccettabile, facciamo fatica a parlare di calcio. Siamo venuti per dire che è successo oggi è inaccettabile»

Chiellini Gran Gala

Juve, Chiellini analizza nel post partita della sfida di Serie A contro l’Inter: ecco le sue dichiarazioni a DAZN

Inter Juve, terminata 3-2 è la super sfida della 25esima giornata di Serie A. Ecco nel post gara a Dazn le dichiarazioni del dirigente dei bianconeri, Chiellini :

ESPULSIONE KALULU – «E’ inaccettabile, facciamo fatica a parlare di calcio. Siamo venuti per dire che è successo oggi è inaccettabile. Questo è lo spettacolo di una partita di un calcio italiano rovinata da un episodio del genere. C’è un protocollo che non va bene, ma erano in quattro in campo. E’ un sistema che non funziona, siamo arrivati ad un punto di non ritorno».

CAOS FINE PRIMO TEMPO – «Non c’è stato nessun dibattito, ma una decisione del genere è inaccettabile. Si sono resi conto tutti, probabilmente anche loro. Non capisco come non abbiano fatto a cambiare la decisione. Non c’è stato un confronto, ma erano mortificati anche loro».

PRESTAZIONE – «La direzione è quella giusta, ma diventa difficile parlare di calcio. Magari lo dovrà fare il mister da domani perché fra 72 ore saremo in campo. C’è del buono, ma poi ci si guarda indietro e dici come fai a parlare di calcio. Oggi c’è davvero poco da parlare poi da domani ci penserà il mister».

