Juve, Pellegrini in uscita: su di lui ci sono due squadre di Premier League

Pellegrini in uscita dalla Juve, sul terzino c’è molto interesse dall’Inghilterra: le due londinesi, Fullham e West Ham su di lui

Luca Pellegrini potrebbe essere sacrificato dalla Juve sul mercato in caso di buona offerta.

Il giovane terzino, dopo una stagione di alti e bassi in bianconero, per il Corriere dello Sport potrebbe lasciare la Vecchia Signora per approdare in Premier League. Su di lui, infatti, è vivo l’interesse di Fulham e West Ham. Sullo sfondo, però, c’è anche il Monza.