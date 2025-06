Juve, trappola Real Madrid: le mosse di Tudor per provare l’impresa

Juve, agli ottavi di finale c’è la corazzata Real Madrid: le mosse di Tudor per provare l’impresa ed evitare un altro tonfo

La Juve si gioca tutto contro il Real Madrid, e a complicare i piani bianconeri c’è anche il ritorno di Kylian Mbappé. Il fuoriclasse francese, fermato da una gastroenterite nelle prime tre partite del Mondiale per Club, si è rivisto in gruppo e secondo la Gazzetta dello Sport dovrebbe essere almeno in panchina. Una minaccia in più per la Signora, che dopo la pesante sconfitta con il Manchester City ha un solo obiettivo: vincere per approdare ai quarti di finale del Mondiale per Club.

Il Real Madrid di Xabi Alonso, già promosso da Florentino Perez per l’impatto immediato, ha cambiato pelle rispetto all’era Ancelotti. Nuovo modulo con difesa a tre, Tchouameni reinventato centrale, Guler e Bellingham a fare le mezzali e un attacco devastante in grado di alternare Vinicius, Gonzalo Garcia e Mbappé. Per la Juventus, dunque, sarà fondamentale non concedere spazi e puntare sulla compattezza.

Igor Tudor questa volta schiererà la formazione migliore, con Yildiz, Thuram, Kolo Muani e Cambiaso dal 1’. In difesa, l’assenza dell’infortunato Savona sarà coperta – salvo sorprese – da Gatti, in vantaggio su Rugani e più adatto al duello fisico con gli attaccanti madridisti. La chiave sarà evitare l’uno contro uno, chiudere gli spazi e difendere di reparto. Sulle fasce, dove il Real costruisce molto del suo gioco, serviranno raddoppi costanti: Thuram aiuterà Cambiaso a sinistra, mentre Locatelli darà supporto a Costa a destra.

La Juventus cercherà di recuperare palla bassa e colpire in ripartenza, sfruttando la velocità e la fantasia dei suoi attaccanti. Il Real è più forte, ma Tudor punta sull’organizzazione e sullo spirito di sacrificio per sovvertire il pronostico e tenere vivo il sogno mondiale.