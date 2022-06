Juve, Ranocchia rinnova: Zanimacchia verso la Cremonese

Non solo in entrata, il mercato della Juve è fatto anche di uscite: Ranocchia rinnova e saluta, Zanimacchia verso la Cremonese

La Juve sta guardando anche alle uscite dei giocatori che nell’ultima stagione si trovavano in prestito.

Filippo Ranocchia ha rinnovato il contratto con la Juventus, la nuova scadenza sarà nel 2026. Per lui possibile nuovo prestito con Lecce, Udinese e Verona interessate. Cessione vicina anche per Zanimacchia che potrebbe tornare alla Cremonese come riportato da Sky Sport.