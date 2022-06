Radu, parla l’agente: «Udinese o Cremonese? Ecco cosa vuole Ionut»

L’agente di Ionut Radu fa chiarezza sul futuro del portiere romeno. Le dichiarazioni di Oscar Damiani jr.

Oscar Damiani jr, agente di Ionut Radu, ha fatto il punto sul futuro dell’estremo difensore rumeno. Queste le sue parole ai microfoni di Sportitalia.

DICHIARAZIONI – «La prossima settimana ci sarà l’incontro ma non so se andrà all’Udinese o alla Cremonese, per questo sarà necessario parlare prima con mio padre e con Vincenzo Cecere. Per quanto riguarda l’estero una meta può essere la Francia, ma Ionut preferirebbe rimanere a giocare in Serie A».