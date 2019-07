Juve, Sarri: «Partita difficile, siamo stati ingenui. Dobbiamo migliorare»

Juve, Sarri dopo la gara col Tottenham: «Partita difficile, siamo stati ingenui per le tante palle perse. Si deve migliorare»

Il tecnico della Juve, Maurizio Sarri, è intervenuto in conferenza stampa dopo la sfida persa allo scadere contro il Tottenham. Le sue parole:

«È stata una partita per noi difficile, perché il Tottenham è una squadra che gioca con questo gruppo da anni e per la preparazione fisica differente. Nel primo tempo mi sembravano più rapidi ed esplosivi di noi. Dobbiamo veramente migliorare nel difendere in avanti, siamo stati troppo attendisti e le ripartenze erano complicate. Abbiamo mosso meglio la palla nel secondo tempo, con venti minuti di buona qualità. Siamo stati ingenui per le tante palle perse».