Juve pluridecorata: 227 i trofei vinti dai calciatori! Solo 2 su 24 a secco

I giocatori della Juve vantano 227 trofei nazionali e internazionali vinti in carriera. Cristiano Ronaldo il giocatore più vittorioso

La Juventus cambia pelle in ogni partita ma Massimiliano Allegri, comunque vada, può contare su una formazione che ha vinto tanto, tantissimo. Sono ben 227 i trofei alzati al cielo dai giocatori della Juve. Il giocatore che ne ha vinti di più, manco a dirlo, è Cristiano Ronaldo con ben 30 trofei portati a casa di cui 5 Champions League, 4 negli ultimi 5 anni, 3 consecutive. Al secondo posto di questa speciale classifica c’è Mario Mandzukic con 25 trofei mentre sul gradino più basso del podio troviamo Blaise Matuidi con i suoi 19 trofei e l’ultimo prestigioso titolo vinto con la sua Nazionale, ovvero il Mondiale.

Poi Douglas Costa con 18 trofei, Barzagli e Khedira con 16, Chiellini e Alex Sandro 15, Bonucci 12, Cuadrado 8, Benatia, Dybala e Rugani 7, Szczesny, Bentancur ed Emre Can 5, De Sciglio e Pjanic 4, Cancelo 3, Bernardeschi, Kean e Pinsoglio 2. Solo 2 calciatori su 24 non hanno ancora alzato al cielo un trofeo nel corso della loro carriera: gli italiani Leonardo Spinazzola e Mattia Perin. Il portiere è arrivato in estate dal Genoa, il laterale mancino è tornato alla base dopo vari anni passati in prestito tra Perugia, Siena, Atalanta, ecc. Naturalmente i due sperano di iniziare a riempiere la bacheca già da quest’anno: c’è una lunga classifica da scalare.