Juve al Trofeo Gamper contro il Barcellona: doppia sfida al Camp Nou sia per la prima squadra maschile sia per le Women

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juve ha ufficializzato la doppia amichevole contro il Barcellona, in programma l’8 agosto al Camp Nou e valevole per il Trofeo Gamper. In campo alle 18 la Juventus Women contro il Barcelona Femenì, poi alle 21.30 la squadra di Allegri contro i blaugrana di Koeman.

«È ufficiale: l’estate della Juventus si arricchisce di una sfida di enorme fascino. I bianconeri l’8 agosto sfideranno al Camp Nou, nel Trofeo Gamper, il Barcellona, con una splendida novità: la sfida sarà doppia. Prima faccia a faccia tra le due prime squadre femminili, poi in campo le due maschili.

Apriranno la giornata, alle 18:00, Juventus Women e Barcelona Femení in una sfida tra le campionesse d’Italia e le campionesse di Spagna. Le catalane, che nell’ultima stagione hanno conquistato anche la UEFA Women’s Champions League e la Copa de la Reina, rappresentano un avversario di alto livello ideale per prepararsi alle prime gare ufficiali della stagione (al via il 18 agosto). Tra l’altro, non è la prima volta che le due squadre si affrontano: nella stagione 2019/20 doppio confronto proprio in UWCL con due successi del Barça.

Alle 21:30 in campo la Juventus di Max Allegri e il Barcellona di Ronald Koeman. Bianconeri e blaugrana si sono affrontati spesso in grandi sfide in Champions League (l’ultima volta la scorsa stagione), mentre sarà la seconda volta nel Trofeo Gamper: il precedente, datato 24 agosto 2005, si concluse con il successo della Juve. 2-2 nei tempi regolamentari, con i gol di Del Piero, Trezeguet, Iniesta e van Bronckhorst, e vittoria poi ai calci di rigore. Appuntamento quindi all’8 agosto per una giornata di grande calcio, antipasto perfetto della nuova stagione».

TUTTE LE NOTIZIE SUI BIANCONERI SU JUVENTUSNEWS24.COM