Juve, tutto su Ronaldo. Per Sarri invece servirà una difesa d’altri tempi

Juve, tutto su Ronaldo contro il muro del Lione ma potrebbe non bastare, i riflettori saranno tutti sulla difesa di Sarri post campionato.

TUTTO SU RONALDO- Gazzetta dello sport di questa mattina:“Juve, sfonda quel muro“. Titola così la rosea in prima pagina e poi aggiunge: “Ronaldo lancia l’assalto al fortino del Lione per ribaltare lo 0-1 in Francia. É la sfida più delicata per Sarri. Poi l’ampio approfondimento a partire da pag.2 che così titola: “Juve, l’assalto. Cristiano guida l’attacco a fort Lione. Ma a Sarri serve una difesa d’altri tempi”. Chiaro riferimento alle critiche ricevute dal tecnico bianconero per i tanti goal subiti in campionato, oltre alle sconfitte, seppur di relativo peso.