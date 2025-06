Juve-Wydad: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Financial Field in scena la sfida del Mondiale per Club Juve-Wydad: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Al Financial Field di Philadelphia si giocherà la gara valevole per la seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club tra Juve-Wydad. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

JUVENTUS (3-4-3): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Kelly; Costa, McKennie, Thuram, Cambiaso; Conceição, Kolo Muani, Yildiz. All. Tudor.

WYDAD (5-4-1): Benabid; Moufid, Meijers, Ferreira, Boutouil, Moufi; Amrabat, Zemraoui, Moubarik, Lorch; Mailula. All. Benhachem.

Orario e dove vederla in tv

Juve-Wydad si gioca alle ore 18:00 di domenica 22 giugno per la seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club. Verrà trasmessa in chiaro su Italia 1 e gratuitamente in streaming su DAZN tramite il sito ufficiale o sull’app scaricabile su Pc, tablet e smartphone.