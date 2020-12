Juventus: a gennaio priorità attaccante, 4 candidati e un nome nuovo

Calciomercato Juve a gennaio: priorità attaccante, 4 candidati e un nome nuovo. I bianconeri cercano un bomber di scorta

Niente vacanze di Natale per Fabio Paratici che sarà subito chiamato a mettersi sul lavoro per migliorare sul mercato la Juventus di Andrea Pirlo. Come riferito da Tuttosport la priorità per i bianconeri al momento è un attaccante d’area di rigore che possa ampliare il pacchetto offensivo.

I profili monitorati al momento sono quelli di Fernando Llorente (che potrebbe liberarsi a zero dal Napoli e conosce lo spogliatoio), Olivier Giroud (che però potrebbe restare al Chelsea), Arkadiusk Milik (ma il Napoli chiede 18 milioni per liberarlo subito) ed infine il più giovane Odsonne Edouard. Quest’ultimo, attaccante 22enne francese del Celtic, ha già realizzato 9 gol ed è finito nei radar di Madama.