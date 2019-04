Un negozio di Torino ha piazzato in vetrina una maglia della Juventus e l’Ajax, il detersivo per le pulizie di casa

La Juventus sfiderà l’Ajax questa sera nel ritorno dei quarti di finale di Champions League. Il club bianconero è atteso da una gara delicata e anche a Torino c’è grande attesa per la partita di questa sera. In una vetrina di un negozio di Torino, come si evince dalla foto che vi mostriamo alla fine dell’articolo, si prova a stemperare l’attesa.

Ansia sì ma al punto giusto. Un negozio di Torino ha piazzato in vetrina una maglia della Juventus e delle confezione di Ajax, il detersivo per le pulizie di casa.