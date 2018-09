Il terzino del Brasile e della Juventus, Alex Sandro, ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa, ammettendo di essersi guadagnato da solo la convocazione

Il Brasile, dopo aver sconfitto per 0-2 gli Stati Uniti, nei prossimi giorni affronterà in amichevole El Salvador. In vista della gara, il terzino brasiliano della Juventus, Alex Sandro ha parlato in conferenza stampa con i giornalisti. Uno degli argomenti maggiormente trattati è stato l’arrivo in bianconero di Cristiano Ronaldo e il difensore della Juve ha ammesso: «Penso che sia un giocatore di grande talento. Dovunque giochi, i suoi compagni possono solo imparare da lui. Dopo aver passato anche solo un breve periodo con Cristiano, si nota come sia una persona che aiuta ed a cui piace essere aiutato. E’ disposto a capire come lavora la squadra e come giocano i compagni».

Il giocatore ha poi risposto alle provocazioni di una sua possibile chiamata in Nazionale per la presenza nella Juventus di CR7: «Non c’è correlazione tra il fatto che Ronaldo giochi nella Juve e la mia presenza qui. Quello che mi ha portato alla convocazione con il Brasile è soltanto un ottimo lavoro svolto con il club e la Nazionale. Sicuramente, ora che Ronaldo è alla Juventus, il mondo presta molta attenzione alle nostre partite. Ma non è stato lui a portarmi nel Brasile».