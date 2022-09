Juventus, Allegri alza la voce: due richieste alla squadra in vista del PSG

In vista del big match di Champions League contro il PSG, l’allenatore della Juventus Allegri fa due richieste alla squadra

Massimiliano Allegri vuole cambiare marcia in vista dell’esordio stagionale in Champions League in casa del PSG.

Come riferito da Tuttosport, il tecnico ha fatto due chiare richieste alla sua Juve: la prima è quella di avere più intensità nell’arco dei 90 minuti di gioco, evitando di farsi schiacciare nella propria area dall’avversario di turno. La seconda è quella di avere più velocità offensiva. La manovra a Firenze è stata troppo lenta e in questo modo si fatica a creare vere e proprie palle gol.

