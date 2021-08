Juventus, Allegri: «Chiesa? Campo in discesa, fa fatica a tornare»

Federico Chiesa e la battuta pungente di Max Allegri: ecco le parole del tecnico post Juventus-Atalanta

Massimiliano Allegri punge Federico Chiesa per stimolarlo: ecco cosa ha detto nel post Juve-Atalanta.

CHIESA – «Ha delle qualità importanti, deve capire che per vincere i campionati deve mettere qualcosa in più e come Kulusevski e i giovani deve crescere. Per lui il campo a volte è un po’ in discesa: quando deve tornare fa fatica, quando deve ripartire riparte subito. Ha qualità straordinarie».

