Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato alla vigilia del match in Champions League contro lo Zenit. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa.

ZENIT – «Sono una buona squadra con giocatori tecnici a metà campo e davanti. È una squadra molto europea che gioca un bel calcio. A Londra hanno fatto bene anche a livello difensivo. Per noi è importante perché con un risultato positivo aumentiamo le possibilità di passaggio del turno».

DE LIGT – «De Ligt è completamente recuperato e gioca, se no avrebbe giocato Rugani che sta bene».

FORMAZIONE – «De Ligt, Bonucci e Szczesny giocano, gli altri devo ancora decidere. Anche in basi a sostituzioni e chi deve recuperare».

ARTHUR – «Sicuramente avrà minutaggio maggiore, vediamo se dall’inizio o no. Può giocare davanti alla difesa o mezzala di regia. Deve essere uno di quelli con Locatelli e Bentancur che detta i tempi alla squadra. Rabiot, McKennie, Bernardeschi, sono tutti più incursori».

MORATA – «Sta bene, ha pienamente recuperato e potrebbe partire dall’inizio».

SVOLTA – «Avevamo bisogno di risultati, c’erano mancati all’inizio. Sono migliorate le prestazioni come approccio e spirito. Dobbiamo migliorare molto negli ultimi 30 metri in cui serve più lucidità. All’inizio sono state fatte prestazione buone con episodi contrari. Ora ci vuole calma e non farci prendere dalla fretta, le stagioni si decidono a marzo e noi dobbiamo essere in grado di giocarcela in tutte le competizioni».

