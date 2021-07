Juventus, Allegri parla in conferenza stampa. E Pjanic lancia un segnale

Pjanic ha lasciato un like ad un post pubblicato da Gianluca Di Marzio su Instagram riguardo le dichiarazioni di Allegri in conferenza

Pjanic–Juventus è un ritorno possibile? Il bosniaco sembre aver manifestato la volontà di rivestire i colori bianconeri. Ad avvalorare questa ipotesi è anche un indizio spuntato sui social.

Il centrocampista in uscita dal Barcellona, infatti, ha lasciato un like al post pubblicato da Gianluca Di Marzio su Instagram in riferimento alle dichiarazioni di Allegri riguardo lo scudetto.