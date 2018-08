Sul tracce del giovane centravanti della Juventus, Moise Kean, che cerca una squadra per giocare con continuità, sono finite altre società

Il giovane attaccante della Juventus, Moise Kean, messosi in luce con la Nazionale italiana negli ultimi Europei Under 19 sembra destinato a dover lasciare i bianconeri, in cui difficilmente potrebbe trovare spazio nel corso della prossima stagione. L’attaccante italiano, difatti, dato i molti campioni che affollano il reparto offensivo della Vecchia Signora, probabilmente dovrà trovare una nuova sistemazione. Alle squadre già interessate al centravanti, classe 2000, secondo le ultime indiscrezioni, se ne sarebbero aggiunte altre due: Leganes e Monaco.

La dirigenza bianconera, intenzionata a far partire il giovane attaccante per farlo giocare con continuità, non vuole, però, perderlo definitivamente puntando a formula come il prestito o la partenza con recompra. Questo tipo di soluzioni, secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, potrebbero andar bene al Leganes e non al Monaco. Il primo step, però, per la Juventus prima di discutere di cessione sarà quello di intraprendere una trattativa per il prolungamento con il giocatore e il suo agente, Mino Raiola.