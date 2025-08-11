Juventus in crescita, Tudor sorride grazie a Cambiaso ritrovato: 2-1 a Dortmund per la squadra bianconera che supera il test

Una vittoria di lusso per chiudere in bellezza il ritiro tedesco. La Juventus di Igor Tudor supera con merito per 2-1 il Borussia Dortmund, rovinando la festa d’addio al calcio della leggenda giallonera Mats Hummels. Protagonista assoluto del match è stato Andrea Cambiaso, autore di una doppietta decisiva. I bianconeri, finché hanno tenuto in campo i titolari, hanno offerto una prestazione convincente, lanciando ottimi segnali in vista dell’inizio della stagione.

La doppietta di Cambiaso: l’azzurro mattatore

La Juventus ha sbloccato la partita alla prima vera occasione: Andrea Cambiaso, con un perfetto inserimento, ha deviato in rete un cross dalla destra di un ottimo Kalulu. Il vantaggio ha dato ulteriore fiducia alla squadra di Tudor, apparsa solida in difesa – con Bremer impeccabile su Guirassy – e ispirata in attacco, grazie alle invenzioni di un Kenan Yildiz in grande spolvero. Nella ripresa, il copione si è ripetuto: è stato ancora Cambiaso a trovare il gol del raddoppio, finalizzando con un tiro imprendibile una splendida azione orchestrata da Yildiz.

La reazione del Borussia Dortmund nel finale

Il doppio vantaggio e la girandola di cambi effettuata da Tudor a metà secondo tempo hanno di fatto chiuso la partita. Con una formazione sperimentale, la Juventus ha controllato il finale di gara, subendo solo nel finale la rete del 2-1 di Beier, abile a superare Rugani. Un gol che non ha scalfito la sostanza di una prestazione più che positiva.

Un test da Champions superato con convinzione

Dopo il pareggio contro la Reggiana, la vittoria in casa di un avversario di caratura Champions come il Borussia Dortmund rappresenta un’iniezione di fiducia fondamentale per Locatelli e compagni. La squadra ha mostrato una crescita evidente sia sul piano fisico che tattico, dimostrando di aver già assimilato i principi di un gioco cinico e di qualità, in perfetto stile Tudor.