Juventus, Amoroso su Kaio Jorge: «Capisca la Serie A e non faccia come Gabigol»

L’ex attaccante brasiliano Marcio Amoroso ha parlato di Kaio Jorge, prossimo all’arrivo alla Juventus

Marcio Amoroso, ex attaccante di Udinese e Milan, descrive Kaio Jorge a La Gazzetta dello Sport.

KAIO JORGE – «Un ragazzo con grandissime potenzialità. Ha qualità, sa fare gol, deve solo capire come funziona il calcio italiano. Gabigol, ad esempio con l’Inter non ci è riuscito minimamente, anche se non gli hanno dato tempo e questo nel calcio conta tantissimo».

PREGI – «La finalizzazione, al cento per cento. Ha presenza in area, con l’istinto per buttarsi sul pallone giusto. Giocasse in una squadra più forte, magari il Flamengo attuale, avrebbe fatto più gol. Questo Santos non è all’altezza di quello con Neymar, Elano e Ganso».

DIFETTO, TROPPO LEGGERO – «E’ intorno al metro e 80, anche olte. I centimetri ci sono. Quanto ai chili, vedrete che aumenteranno: in Italia prenderà 6-7 chili di muscoli. Mio figlio è stato in Italia a giocare e dopo due anni è tornato con un fisico completamente diverso».