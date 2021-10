Juventus, Arrivabene: «Emozionato? Dobbiamo scendere in campo e segnare»

Arrivabene ha parlato delle sue emozioni prima del suo primo Inter-Juventus e della sua prima a San Siro

Prima di Inter-Juventus, Arrivabene ha parlato della partita. Per lui è il primo derby d’Italia e la prima volta a San Siro, quindi ha raccontato anche le sue emozioni.

SAN SIRO – «Emozione grande, tutti i campi sono di colore verde, le porte sono identiche per tutti. San Siro, Torino, Londra. Si scende in campo e bisogna metterla dentro e non prendere gol».