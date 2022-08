Juve Arthur, dieci giorni per trovare una soluzione: le ultime

Non solo il Valencia, per la cessione di Arthur in casa Juventus si profilano nuove opportunità anche se gli spagnoli non mollano

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la formazione allenata da Gattuso starebbe sempre pensando al brasiliano per il centrocampo. Il nodo resta l’ingaggio. La certezza è rappresentata dalla volontà dei bianconeri di cedere l’ex Barcellona in questa sessione di mercato.