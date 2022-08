Juventus, il valzer delle punte: Depay congelato, c'è il sì di Milik e Arnautovic...

Continua il valzer delle punte in casa Juventus: Depay ora è congelato, Milik prenotato ma i bianconeri non molla l’austriaco

Continua il valzer delle punte in casa Juventus: Depay ora è congelato, Milik prenotato ma i bianconeri non molla l’austriaco.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, i bianconeri starebbero valutando tre piste per l’attacco. L’olandese sembrava quello più vicino, ma ora Cherubini sta valutando l’opzione Milik. L’attaccante del Marsiglia sembra essere prenotato per i bianconeri, ma attenzione a Arnautovic. Ieri dopo il gol al Verona ha fatto chiari segni di voler restare, ma la chiave per la Juve potrebbe essere Rugani. Saranno dieci giorni di fine mercato davvero intensi.