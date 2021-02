Juventus, assist-man Morata: nessuno come lui in Serie A

Alvaro Morata si trasforma in assist-man: lo spagnolo ha servito più assist di qualsiasi altro attaccante in Serie A

Nessun attaccante come Morata in Serie A. Lo spagnolo si è trasformato in assist-man: nel campionato in corso ne ha forniti ben 7, di cui 4 per Cristiano Ronaldo.

Un dato che lo incorona come migliore nel passaggio vincente tra gli attaccanti. L’ultimo proprio per CR7 contro la Roma.