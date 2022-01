ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Ultime mercato Juve: Cherubini ha scelto l’attaccante per la prossima stagione. Incontro in agenda per il dirigente bianconero

La Juventus ha in mente il nome per l’attacco. Il Ds Cherubini ha in programma un incontro con il Sassuolo per Gianluca Scamacca.

L’attaccante del Sassuolo potrebbe essere bloccato dai bianconeri per giugno, come riferito da Sport Mediaset.

CONTINUA SU JUVENTUS NEWS 24