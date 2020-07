Juventus, attacco show: Dybala e Ronaldo sono la certezza di Sarri. Insieme i due giocatori sono andati sempre a segno

Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo. Oppure la coppia Dybaldo, il nuovo soprannome per un duo d’attacco che continua a far registrare numeri incredibili, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Insieme – si legge sul quotidiano – sono andati sempre a segno da quando è ricominciato il campionato. Solo gemme d’autore e una certezza per mister Sarri in vista della volata finale.