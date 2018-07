Juventus Bayern Monaco in streaming e diretta tv: ecco dove vedere la gara di International Champions Cup

Juventus-Bayern Monaco è la prima gara della tournée bianconera negli Stati Uniti: la squadra di Allegri sfida i bavaresi al Lincoln Financial Field di Philadelphia nella notte tra mercoledì 25 e giovedì 26 luglio con calcio d’inizio alle ore 1 italiana (ore 19 locali). Se per la Juventus è l’esordio nella competizione internazionale (che vedrà i bianconeri successivamente impegnati contro Benfica, MLS All Stars e Real Madrid), per il Bayern di Niko Kovac è la seconda gara in ICC dopo il successo sul Paris Saint-Germain per 3-1. Juventus-Bayern Monaco sarà trasmessa in diretta tv esclusiva sulle frequenze frequenze satellitari di Sky Sport International Champions Cup (canale Sky 208, quello che tra qualche settimana diventerà ‘Sky Serie A’) anche in HD e in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite l’app Sky Go.

Juventus-Bayern Monaco, probabili formazioni

Massimiliano Allegri, che non può contare su tanti giocatori reduci dal Mondiale russo, potrà comunque sperimentare l’impiego dei nuovi arrivati Cancelo, Caldara e Emre Can. Nella formazione iniziale bianconera, previstI Perin tra i pali, Cancelo, Rugani e Alex Sandro in linea di difesa; a centrocampo, ecco Can, Pjanic e Marchisio. In attacco, probabile lo schieramento di un tridente inedito formato da Bernardeschi, Favilli e Beltrame. Il Bayern di Kovac, altresì in attesa di molti Nazionali (nove su dodici rientrano oggi a Monaco), non dovrebbe cambiare il sistema 4-3-3 visto contro il PSG: previsti molti cambi, almeno a partita in corso.

PROBABILE FORMAZIONE JUVENTUS (4-3-3): Perin; Cancelo, Rugani, Caldara, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Marchisio; Beltrame, Favilli, Bernardeschi. PROBABILE FORMAZIONE BAYERN MONACO (4-3-3): Ulreich; Rafinha, Stanisic, Javi Martinez, Bernat; Will, Renato Sanches, Batista Meier; Coman, Wagner, Ribery.

