Juventus Benfica, Di Maria ci sarà: Allegri ha una strategia in mente

Contro il Benfica, la Juventus avrà nuovamente a disposizione Di Maria con Allegri che avrebbe in mente una strategia in particolare

La Juventus scenderà questa sera in campo all’Allianz Stadium contro il Benfica, per il secondo impegno nei gironi di Champions League dopo il ko di Parigi di settimana scorsa.

Come riferito da Tuttosport, e confermato da Allegri ieri in conferenza, dovrebbe tornare tra i convocati Angel Di Maria, almeno a disposizione per la panchina. L’argentino dovrebbe partire tra le riserve, per essere poi usato come arma in corso durante i 90 minuti.

