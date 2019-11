Juventus: Bentancur soffre gli abbassamenti di Krunic

In Juventus-Milan, Bentancur ha molto sofferto gli abbassamenti di Krunic. L’uruguagio era spesso in inferiorità numerica

Come ammesso dallo stesso Sarri, nelle ultime partite la Juve si è involuta nel pressing. Non è riuscita a difendere in avanti come avrebbe voluto l’allenatore, e ciò si è visto soprattutto contro il Milan. I rossoneri uscivano dal basso con troppa facilità, disordinando la struttura tattica rivale.

Nel primo pressing, gli interni della Juve dovevano uscire sui terzini del Milan (quindi Bentancur si doveva occuopare di Theo Hernandez). Con un Bennacer mercato da Bernardeschi, capitava però che spesso Krunic si abbassasse sul centro-destra della Juve. Ciò creava problemi nel pressing, poiché Bentancur si trovava in inferiorità numerica contro Krunic e Theo Hernandez. Si vede bene nella slide sopra, col Milan che riesce a uscire con la palla in modo pulito.