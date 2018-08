Juventus, Bernardeschi: nuova casa vicino Cristiano Ronaldo con palestra

L’esterno della Juventus, Federico Bernardeschi, autore del gol decisivo contro il Chievo si trasferirà vicino Cristiano Ronaldo in una casa con palestra

Mentre i tifosi della Juventus ancora festeggiano per il primo successo della stagione nel primo turno di Serie A, la squadra è già a lavoro per preparare la prossima gara. I bianconeri sabato, difatti, ospiteranno la Lazio di Simone Inzaghi in un match che promette emozioni. Anche il match-winner della sfida contro il Chievo Federico Bernardeschi vuole dare il massimo in vista del prossimo impegno e di tutto il resto della stagione.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, l’ex Viola è un giocatore molto professionale e puntiglioso che tiene molto al fisico e alla sua dieta. I compagni di squadra lo descrivono come un computer con pochissimi vizi che presta molta attenzione alla sua alimentazione. Inoltre l’esterno bianconero, secondo il quotidiano sportivo, da tempo ha deciso di trasferirsi sulle colline sopra la Gran Madre, vicino al compagno di squadra Cristiano Ronaldo. In casa, proprio come CR7, Bernardeschi avrà una palestra sempre a disposizione per potersi allenare ad ogni ora del giorno.