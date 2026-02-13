Juventus, Boga già cuore bianconero: «Essere qui è un orgoglio e una benedizione. Ecco cosa mi ha chiesto Spalletti, mentre rivedere Locatelli…»

Juventus, Jeremie Boga ha parlato ai canali ufficiali della Lega Serie A. Queste le dichiarazioni del nuovo attaccante bianconero

DEBUTTO – «Il mio debutto all’Allianz Stadium è stato piuttosto emozionante. Stavamo perdendo la partita e poi siamo riusciti a pareggiare. Per me è stata una buona prima gara in casa perché sono riuscito a fornire un assist. Ho potuto vivere l’esperienza dei magnifici tifosi in questo magnifico stadio. Per me Juventus significa moltissimo. È un grande piacere e una fonte di immenso orgoglio. È anche una benedizione perché sono molto fortunato a essere qui. Questa opportunità è arrivata nel momento perfetto della mia carriera perché ora sono nel pieno della forma. Sto sfruttando al massimo questo momento e dando tutto ogni giorno»

LOCATELLI – «È stato davvero bello rivedere “Loca” perché ho iniziato la mia avventura in Serie A con lui al Sassuolo. Siamo molto amici, andiamo molto d’accordo sia in campo sia fuori. E vederlo oggi capitano della Juventus è qualcosa che mi rende molto felice e immensamente orgoglioso. Abbiamo tanti ricordi condivisi dei tempi al Sassuolo. Abbiamo già parlato molto: è una persona che mi ha sempre aiutato, che ha cercato di mettermi subito a mio agio, di farmi sentire comodo e integrato nella squadra. Quindi un grande grazie a lui.»

SPALLETTI – «Il mister mi chiede di essere me stesso, di dare tutto, di dribblare, di entrare in area. Sono cose su cui cerco di lavorare durante gli allenamenti. In questo momento sto lavorando duramente per ritrovare il ritmo delle partite e delle sedute di allenamento. Questo è ciò che mi chiede il tecnico Luciano Spalletti.»

OBIETTIVI – «Ne stiamo parlando con tutta la squadra. Sono arrivato in un gruppo molto ambizioso che vuole avere un ruolo da protagonista. Penso che ci sia ancora molto in gioco. L’obiettivo è arrivare il più lontano possibile in UEFA Champions League e conquistare la qualificazione alla prossima Champions attraverso il campionato. Credo che siamo sulla strada giusta. Dobbiamo continuare a lavorare».

