Juve, Bonucci su Allegri: «E’ carico. Fascia da capitano? Solo una battuta»

Nella sua intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Leonardo Bonucci ha avuto modo di parlare anche del ritorno di Allegri

Il ritorno di Massimiliano Allegri alla Juventus è stato uno degli argomenti di discussione nell’intervista alla Gazzetta dello Sport di Leonardo Bonucci.

ALLEGRI – «Carico, molto carico. Siamo pronti a riprenderci quanto lasciato per strada».

FASCIA DA CAPITANO – «Io ho sempre fatto parlare il campo, il mister ha fatto una battuta per smorzare la tensione. E poi le chiacchiere se le porta via il vento e le biciclette i livornesi. Fascia o non fascia, so quello che devo fare dentro lo spogliatoio e in campo. Ho 34 anni e una testa per capire che poteva essere uno stimolo per riaccendermi nuovamente per l’avvio della stagione».

