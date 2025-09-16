Juventus Borussia Dortmund 4-4: 8 gol nella ripresa. La squadra di Tudor è pazza: Vlahovic trascinante, altra gemma di Yildiz. Ma Di Gregorio…

Un emozionante 4-4 tra Juventus e Borussia Dortmund – Lo Stadium è un calderone di passione e aspettative, con la Juventus che, dopo la preziosa vittoria nel Derby d’Italia contro l’Inter, esordisce nella fase a gironi della Champions League contro il Borussia Dortmund. Già nei primi minuti di gioco, Thuram cerca di accendere l’entusiasmo del pubblico con un tiro potente dalla distanza che costringe il portiere Kobel a compiere una grande parata. Col passare dei minuti, il Dortmund cresce nel palleggio, ma raramente riesce a rendersi davvero pericoloso. Openda e Yildiz provano a sfondare la difesa tedesca, ma senza fortuna. Alla mezz’ora, anche David, fino a quel momento uno dei meno incisivi, prova a farsi vedere, ma il suo tiro finisce alto. La pressione della Juve aumenta, e nei minuti finali della prima frazione la squadra di Tudor si spinge più spesso nella metà campo avversaria, arrivando a calciare di nuovo con Openda al 40’, ma senza riuscire a bucare Kobel. Si va negli spogliatoi sullo 0-0, con una Juventus che ha mostrato segni di crescita.

Un secondo tempo spettacolare – Al rientro in campo, nessuna modifica nelle formazioni, ma la Juventus sembra trasformata. La difesa e l’intensità che avevano contraddistinto il primo tempo sembrano svanite, e il Borussia Dortmund ne approfitta subito. Prima, Beier colpisce il palo, poi Adeyemi, obiettivo di mercato del Napoli, sblocca il risultato con una rasoiata che non lascia scampo a Di Gregorio. La Juventus non tarda a rispondere, e a metà secondo tempo la partita si infiamma. Dopo un’ora di gioco, Yildiz segna un gol spettacolare, un tiro ‘alla Del Piero’ che fa esplodere lo Stadium, ma il Dortmund torna subito avanti con Nmecha. Non è finita, perché Vlahovic, appena entrato in campo, pareggia i conti. La parità dura però solo sei minuti, con Couto che approfitta di un’incertezza di Di Gregorio sul primo palo e riporta in vantaggio il Dortmund. La Juventus continua a lottare, e Yildiz sfiora il pareggio con un gran tiro da fuori, ma Kobel e il palo gli negano la gioia del gol.

Colpo finale nel recupero – Quando sembra che la Juventus debba arrendersi, succede l’impensabile. Kelly ferma con la mano un tiro di Guirassy, e il Dortmund ottiene un rigore. La battaglia per il dischetto vede vincere Bensebaini, che segna e dedica il gol a Guirassy. Ma la Juventus non si arrende: a cinque minuti dalla fine, Vlahovic segna il 3-4 su cross di Kalulu, e nel recupero, Kelly completa la sua rinascita, segnando il gol del 4-4 con un tuffo aereo. Dopo un lungo controllo VAR, il gol viene confermato, e il risultato finale di 4-4 è un’emozionante conclusione di una partita spettacolare, che resterà nella storia della Champions League della Juventus.