Juventus ufficialmente alla fase a gironi della Champions 2018-19

Per la Juventus Champions League sicura nel 2018-19: non era in bilico la partecipazione, ma oggi è arrivata ufficialmente la qualificazione alla prossima fase a gironi

La qualificazione della Juventus alla prossima Champions League non era in discussione, ma da oggi è ufficiale. I bianconeri giocheranno la fase a gironi della prossima UCL, che avrà una nuova veste e un nuovo formato. La Juventus è a più ventiquattro sulla Lazio quinta, i biancocelesti devono giocare con l’Udinese e, in caso di vittoria, si porterebbero al quarto posto; in quella circostanza, la quinta sarebbe l’Inter, ma il vantaggio della Juventus è di ventidue punti e quindi sarebbe incolmabile. Mancano sette partite alla fine della attuale Serie A e la Juventus può esultare per aver raggiunto l’obiettivo.

Certo, non andare in Champions sarebbe stato un fallimento fragoroso, ma raggiungere l’UCL a sette turni dal termine è segno di un forte strapotere da parte dei bianconeri. Si ricorda che per la prossima Champions League, è modificato il sistema di qualificazione. Le squadre che accederanno direttamente alla fase a gruppi saranno ventisei, tra cui la vincitrice della Champions League 2017-18 e anche quella dell’Europa League attuale. Le prime quattro squadre dei campionati in Spagna, Germania, Inghilterra e Italia saranno direttamente qualificate alla fase a gironi.