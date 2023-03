Juventus, Chiesa: «Ho avuto paura in campo, ma anche una fortuna»

Federico Chiesa, attaccante della Juventus, si è raccontato in una lunga intervista ai canali ufficiali del club bianconero

Federico Chiesa, attaccante della Juventus, ha parlato al canale Twitch ufficiale del club bianconero. Le sue dichiarazioni.

ORA HA PIU’ PAURA IN CAMPO – «Quel pensiero l’ho avuto solo i primi allenamenti in cui sono tornato con la squadra. Pensavo e ripensavo a quando mi sono infortunato, al 9 gennaio, però quando ho ripreso ad allenarmi con continuità e quando ho esordito non più. Durante i possessi palla all’inizio avevo flashback ma è una cosa normale. L’idea del documentario è stata quella di far vedere il percorso riabilitavo a livello fisico ma anche mentale. Posso dire di essere stato fortunato, nella sfortuna, ad essermi fatto male alla Juve perché è uno dei club più importanti al mondo e ha a disposizione le migliori strutture a livello sanitario. In quell’aspetto sono stato fortunato, è un top club ed è tutto ad altissimo livello. Dalla palestra ai campi, passando per le persone. I ragazzi che lavorano in serie minori non hanno tutto questo, quindi fanno 10 volte in più fatica rispetto a noi. A livello di infortunio ci sono infortuni peggiori, ora di solito ci si mette 6 mesi, anche lì ho avuto problemi nella riabilitazione ma ho avuto la fortuna di trovarmi in un ambiente per risolvere la situazione. Solo tantissimo rispetto per chi gioca in squadre e categorie meno blasonate che rientrano da un infortunio come il crociato. Si vede nel documentario alla fine: dai dottori al fisioterapista, che alla fine è stata una riabilitazione fatta insieme».

