La Juve guarda già oltre, 3 nomi per Marotta: saranno bianconeri?

Marotta guarda già al futuro: Juventus su Chiesa, Rabiot e La Gumina in vista delle prossime sessioni di mercato

Un calciomercato talmente a lunga gittata da arrivare alla prossima stagione e forse pure un po’ più in là: dopo i colpi di questa calda estate, la Juventus lavora a quelli del futuro. Tre i nomi sul piatto, riportano stamane le cronache: Federico Chiesa, Adrien Rabiot ed Antonino La Gumina. Giovani, di prospettiva e già sondati dall’amministratore bianconero Beppe Marotta, che li avrebbe messi nel mirino. L’obiettivo, scrivono i giornali, è quello di creare uno zoccolo duro per la Juve del futuro non troppo lontano immettendo in rosa di anno in anno nomi nuovi e di talento. Di Chiesa, per esempio, si è già scritto tanto: l’attaccante della Fiorentina dovrebbe rientrare nell’affare che porterà Marko Pjaca in viola (prestito con diritto di riscatto e controriscatto juventino). Pare che Marotta abbia chiesto un diritto di prelazione sul suo cartellino: se ne sta ancora parlando.

Decisamente più nuovo il nome di Rabiot: il centrocampista del Paris Saint-Germain è in queste ore al centro delle cronache di mercato milaniste. Il direttore tecnico rossonero Leonardo ieri era a Parigi proprio per chiudere l’affare, su di lui però ci sarebbe appunto anche la Juventus, che di fatto starebbe provando a bloccarlo. Come? Beh, Rabiot ha un contratto col PSG – non rinnovato – in scadenza al termine di questa stagione, nel 2019: i bianconeri già a gennaio potrebbero fargli firmare un accordo qualora il Milan non riuscisse a convincere prima i parigini a cedere il giovane francesino. Per quanto riguarda La Gumina, invece, nessuna novità: l’attaccante palermitano, passato quest’anno all’Empoli, è effettivamente virtualmente già un giocatore bianconero. Lo ha confermato di recente il presidente della squadra toscana Fabrizio Corsi, ammettendo che per l’ex rosanero la Juve ha effettivamente un diritto di prelazione esercitabile in caso di cessione.