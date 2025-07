Juventus, il club voleva anticipare il rientro dalle vacanze. No dei giocatori che all’unanimità hanno preferito declinare la proposta

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i calciatori della Juventus non dovranno accorciare le vacanze estive, nonostante una proposta da parte della società di anticipare l’inizio del ritiro. Dopo la partecipazione al Mondiale per Club, la dirigenza bianconera aveva cercato di convincere i giocatori a ridurre di una settimana le ferie, in modo da partire per il ritiro a metà luglio e avere più tempo per prepararsi in vista della prima giornata di campionato, prevista per il 24 agosto.

Tuttavia, i giocatori della Juve si sono riuniti e hanno deciso all’unanimità di respingere la proposta. Nonostante il club avesse motivato la richiesta come un’opportunità per ottimizzare la preparazione e affrontare al meglio la nuova stagione, la squadra ha preferito mantenere il programma iniziale. A questo punto, Igor Tudor, l’allenatore bianconero, ha compreso le ragioni dei suoi giocatori e ha deciso di non insistere ulteriormente sulla questione, accettando la decisione del gruppo.

Così, la Juventus ha ufficialmente fissato il ritiro per il 24 luglio, dando ai suoi giocatori il tempo di recuperare completamente dopo la lunga stagione passata, concludendo la preparazione estiva in tempo per affrontare il campionato che inizierà ad agosto.

La decisione, seppur comprensibile, è un segno della forza del gruppo e della compattezza tra i giocatori, che hanno saputo fare squadra anche in un aspetto così delicato. Il ritiro del 24 luglio darà a Tudor comunque il tempo necessario per lavorare con i suoi uomini e prepararsi al meglio per la stagione 2025/2026.