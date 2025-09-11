Juventus, Comolli chiarisce: «Le voci di discussioni con il presidente del PSG sono false!»

Juventus, il dg bianconero Comolli non ci sta e chiarisce: «Le voci di discussioni con il presidente del PSG sono false!». Le parole

Prima della conferenza stampa dedicata alla presentazione ufficiale di Edon Zhegrova e Loïs Openda, il Direttore Generale della Juventus, Damien Comolli, ha preso la parola per introdurre l’incontro e fare il punto sulle recenti mosse di mercato del club bianconero.

Comolli, dirigente francese con una lunga esperienza internazionale ha aperto il suo intervento sottolineando l’importanza di mantenere un equilibrio tra obiettivi sportivi e sostenibilità finanziaria. Un concetto che, secondo il dg, è stato alla base di ogni decisione presa in questa sessione di mercato.

PAROLE – «Buongiorno a tutti. Prima di sentire Lois e Edon, vorrei iniziare con una breve introduzione.Vorrei ringraziare i giocatori che ci hanno lasciato, per il contributo al club, auguro loro il meglio per il futuro e la carriera. Abbiamo cercato di trovare l’equilibrio tra la situazione finanziaria con il FFP dell’UEFA, dobbiamo analizzare attentamente le nostre finanze e creare una rosa competitiva. La squadra è competitiva ma abbiamo cercato di rafforzare la rosa, trovando l’equilibrio tra obiettivi sportivi e finanziari. Abbiamo l’opzione per Openda, abbiamo acquisito Conceicao e i diritti di Jonathan. Una delle cose che volevamo raggiungere era quella di tenere la spina dorsale della squadra, abbiamo una squadra molto competitiva e quindi non eravamo a nostro agio nel cedere alcuni giocatori che avranno un grande ruolo nel futuro. Chi arrivava doveva avere un ruolo fondamentale nella squadra e così abbiamo fatto. Abbiamo deciso chi tenere in previsione di questo ragionamento. Le voci di discussioni con il presidente del PSG sono false. Siamo sempre stati rispettosi dei big club e lo stesso vale per il PSG».

Il messaggio del Direttore Generale è chiaro: la Juventus vuole restare protagonista in Italia e in Europa, ma senza rinunciare a una gestione responsabile. La presentazione di Zhegrova e Openda rappresenta un tassello importante di questa strategia, che mira a coniugare talento, esperienza e solidità economica.