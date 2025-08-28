Juventus, Comolli parla chiaro: «Calendario affascinante. Accordo con il Nottingham Forest per Savona. Su Vlahovic e Kolo Muani»

Juventus, Comolli: «Calendario affascinante. Accordo con il Nottingham Forest per Savona. Su Vlahovic e Kolo Muani». Le parole

All’indomani del sorteggio della fase a gironi di Champions League 2025/26, il direttore generale della Juventus, Damien Comolli – dirigente francese con una lunga esperienza internazionale tra Inghilterra, Francia e Italia – ha rilasciato un’intervista esclusiva ai microfoni di Sky Sport.

Comolli, presente al Grimaldi Forum di Montecarlo, ha analizzato il sorteggio che vedrà i bianconeri affrontare avversari di alto profilo

PAROLE – «Penso che sia un calendario affascinante. Il Bodo Glimt in trasferta sarà molto interessante, non dipenderà solo dal clima ma giocheremo in un campo artificiale. Vedremo cosa accadrà. Giocare al Bernabeu è sempre un’esperienza incredibile. Io ho iniziato la carriera al Monaco e quindi sarà molto emozionante per me. Anche giocare in Portogallo è molto interessante. Entriamo in questa competizione con grande ambizione perché siamo la Juve e il nostro obiettivo è il successo».

KOLO MUANI E SAVONA – «Come potete immaginare il mercato viene svolto anche a Monaco. Abbiamo appena raggiunto un accordo con il Nottingham Forest per Savona, è una notizia che possiamo confermare. Un’operazione fatta oggi pomeriggio. Non mi piace parlare dei giocatori di altri club. Ci sono ancora tante cose che possono succedere in questi giorni. Come aveva detto Chiellini, noi faremo tutto il possibile per migliorare la squadra e la rosa».

VLAHOVIC – «Non c’è alcuna frizione tra noi e Dusan. La situazione è molto chiara. Al 99% resterà e starà con noi tutta la stagione. Penso che lui voglia restare anche se ci sono stati contatti. Abbiamo la fortuna di avere una proprietà che ci dà grande sostegno. Ci sono dei vincoli per il Fairplay finanziario e quindi dobbiamo essere molto cauti, la differenza di alcuni milioni può sembrare poca ma a noi piace rispettare le regole. Da qui a lunedì può accadere di tutto ma faremo il possibile per migliorare la rosa».