Juventus, ecco Emre Can: «Cristiano Ronaldo, sarebbe grandioso»

Juventus, oggi la conferenza stampa di presentazione di Emre Can: ecco le parole del centrocampista

Arrivato a costo zero dal Liverpool, Emre Can è pronto a iniziare la sua avventura con la maglia della Juventus. Ecco le sue parole nella conferenza stampa di presentazione: «Le mie prime impressioni sono buone. Conoscevo il club da molto tempo e la sua grandezza si percepisce da molte cose. Sono felice di essere qui. Khedira mi aveva detto che questo club era eccezionale». Continua Can, rivelando un aneddoto: «Il mio primo allenatore era italiano e mi ha parlato molto bene della Juventus. Avevo 7 anni e lui mi disse che avrei giocato per la Juve. Ora sono qui e lui è molto contento per me. Era il periodo di Nedved e Del Piero», riporta Juventusnews24.com.

L’ex Liverpool ha poi fatto una riflessione sul Mondiale: «Penso che i Mondiali non siano un problema. Tutti i giocatori della Juventus sono eccezionali. I Mondiali non influiranno sulle prestazioni dei singoli, avranno modo di recuperare». Non poteva mancare una domanda su Cristiano Ronaldo, possibile prossimo acquisto della Juventus: «Sarebbe grandioso giocare insieme a lui. Non so se ci siano stati contatti col club. Io sono concentrato su me stesso». Infine, una battuta sulla scelta bianconera: «La società ha avuto diversi contatti con me negli anni. Conosco la mentalità vincente del club e io sono venuto qui per vincere nuovi titoli. Ho ricevuto molte offerte ma ho scelto di venire qui perché c’è un progetto grande di cui voglio far parte».