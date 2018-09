Dopo tre giornate la Juventus ha conquistato altrettanti successi in campionato, ma Cristiano Ronaldo è rimasto a secco

La Juventus ha chiuso la terza giornata di campionato a punteggio pieno ed indisturbata al comando della classifica. I bianconeri con la vittoria per 2-1 sul Parma e grazie alle sconfitte di Napoli e Spal, difatti, sono l’unica squadra sino ad adesso ad aver realizzato tre vittorie su tre. Un ottimo risultato prima della sosta in cui le varie società lasceranno spazio alla prima edizione della Nations League. Unico rammarico per la società e per i tifosi bianconeri è sicuramente la mancata presenza nel tabellino marcatori di Cristiano Ronaldo.

La squadra di Allegri ha realizzato 7 reti in 3 gare, ma nessuna porta la firma del fenomeno portoghese che è riuscito a realizzare solo un assist per Mandzukic per il definitivo 2-0 sulla Lazio. CR7 non sta giocando male, anzi, però mancano i suoi gol e da uno che ha messo a segno in carriera la bellezza di 666 reti. Ronaldo ha concluso molto verso la porta in queste prime tre apparizioni con la maglia bianconera, ma forse gli schemi adottati da questa Juve non gli consentono di poter aver a disposizione palloni puliti per ritrovare la via del gol.

Continua a leggere su Juventus News 24