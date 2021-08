Juve, il ct Usa esalta McKennie: «Allegri lo avrà notato sicuramente»

McKennie, parla il ct Usa: «Allegri si è già reso conto di una cosa». Le dichiarazioni di Gregg Berhalter ai microfoni di Tuttosport

Gregg Berhalter, ct degli Usa, ha parlato a Tuttosport di Weston McKennie.

NEGLI USA – «McKennie ha sempre un ruolo cruciale nella nostra Nazionale. Innanzitutto la sua leadership è molto importante per il gruppo. E poi Weston, con la sua energia e il suo dinamismo, è un trascinatore e trasmette tantissimo alla nostra squadra».

NELLA JUVE – «Penso che Allegri, allenandolo in queste prime settimane, si sia reso conto dell’abilità di Weston nel produrre azioni offensive. Anche noi lo consideriamo molto importante e pericoloso in zona gol, soprattutto con i suoi inserimenti in area».

PRIMA STAGIONE IN ITALIA – «McKennie ha disputato una bella stagione con la Juventus e il suo impatto positivo ha fatto tendenza mettendo in luce un po’ tutto il calcio Usa».

