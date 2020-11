Danilo e Bonucci hanno giocato tutte le partite finora della Juventus. Il brasiliano ha collezionato però più minuti rispetto all’ex Milan

Nella Juventus di Andrea Pirlo, ancora in costruzione dopo l’avvento in estate del tecnico bresciano sulla panchina bianconera, ci sono comunque due punti fermi.

Stiamo parlando di Leonardo Bonucci e Danilo, gli unici due giocatori che sono sempre stati impiegati dall’inizio nelle otto partite tra campionato e Champions League che ha disputato per il momento la Juve. Il brasiliano ha però collezionato più minuti rispetto al nazionale azzurro: 720′ contro 692′. Danilo non ha mai lasciato il terreno di gioco, mentre Bonucci è stato sostituito nelle gare con Verona (per infortunio) e Spezia.