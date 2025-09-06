Juventus, parla David: «Possiamo competere in qualsiasi competizione. Giocare con Vlahovic? Spetta all’allenatore decidere ma...»

Juventus, David: «Possiamo competere in qualsiasi competizione. Giocare con Vlahovic? Spetta all’allenatore decidere ma…». Le parole

Jonathan David, attaccante classe 2000 della Juventus e punto di riferimento della nazionale canadese, è uno dei volti nuovi della stagione bianconera. Arrivato a parametro zero nell’estate 2025, dopo aver chiuso un ciclo vincente in Francia con il Lille – club con cui ha conquistato un campionato e si è affermato come uno dei bomber più prolifici della Ligue 1 – il centravanti ha già conquistato la fiducia di tifosi e staff tecnico.

Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, David ha parlato delle ambizioni della Juventus per questa stagione e dell’attesissimo derby d’Italia contro l’Inter, in programma la prossima settimana.

PROSPETTIVE – «Penso che possiamo competere in qualsiasi competizione a cui partecipiamo, tentando di arrivare il più lontano possibile»

ITALIANO – «Sto imparando piano piano l’italiano, non ho ancora un insegnante, ma l’avrò presto. A ora so dire “Buongiorno” e “A domani»

GOL ALL’ESORDIO IN CAMPIONATO – «Sempre importante per un attaccante iniziare facendo gol, l’obiettivo è di vincere più partite possibili. Proverò a segnarne il più possibile, qualora dovessi arrivare a 25 ne sarei felice, se non dovessi farcela pazienza: darò il massimo»

COESISTENZA CON VLAHOVIC – «Sì, penso che sia possibile. Spetta all’allenatore decidere, ma non ci sarebbero problemi per me a giocare con lui»

INTER ALLA RIPRESA – «La sfida contro l’Inter? Partita molto importante per la stagione e per i tifosi, cercheremo di preparare la partita al meglio, poi vedremo come andrà».

Obiettivi stagionali

Oltre alla Serie A, la Juventus punta a un percorso importante in Champions League, competizione in cui Jonathan David potrà mettere in mostra le sue qualità anche a livello internazionale.

Con il derby d’Italia alle porte, l’attesa cresce e i tifosi bianconeri sperano che il nuovo numero 9 possa essere decisivo fin da subito.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SU JUVENTUSNEWS24