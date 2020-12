Matthijs de Ligt ha parlato di Bonucci e Chiellini da cui sta imparando molto

Matthijs de Ligt ha spiegato a The Athletic cosa significa avere il privilegio di giocare e allenarsi con due maestri della difesa come Bonucci e Chiellini.

Le sue parole: «Mi sento davvero fortunato. Bonucci è bravo nella costruzione: gli parlo spesso e guardo cosa fa. Chiellini è molto bravo in marcatura e provo ad imparare questo da lui. In Nazionale poi gioco con van Dijk. Anche se alla fine è importante avere il proprio gioco e non imitare nessuno».